О мероприятии

Армения в 1960–1970-е годы из традиционно аграрной страны превратилась в мощный промышленный и научный центр Советского союза. Было создано много новых городов и значительно перестроены уже существующие: Мецамор, Раздан, Аштарак и многие другие. Как в них, так и в самом Ереване удалось реализовать множество крупных архитектурных проектов.

Характерная черта армянского модернизма — поэтичность, лиризм, вдумчивая работа с прошлым страны. Здесь уже в 1960-е годы появляются памятники, в которых выражены глубинные национальные черты, архаические и религиозные мотивы. О самых ярких произведениях армянского модернизма и его главных героях расскажет историк архитектуры Айрат Багаутдинов.

Участники мероприятия узнают:

Историю армянской советской архитектуры от 1920-х до 1980-х;

Творческие биографии главных фигур армянского модернизма: Рафаэля Исраэляна, Артура Тарханяна и Джима Торосяна;

Что такое национальный романтизм и как он развивался на армянской земле;

Как в 1960-е годы в Армении удавалось сооружать мемориалы генциду армян;

Как Джим Торосян сумел наполнить памятник 50-летия Советской власти религиозной и архаической символикой.

Расписание Проспект Мира, дом 33, корп. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация