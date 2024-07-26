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Участники мероприятия узнают про историю армянской советской архитектуры.
О мероприятии
Армения в 1960–1970-е годы из традиционно аграрной страны превратилась в мощный промышленный и научный центр Советского союза. Было создано много новых городов и значительно перестроены уже существующие: Мецамор, Раздан, Аштарак и многие другие. Как в них, так и в самом Ереване удалось реализовать множество крупных архитектурных проектов.
Характерная черта армянского модернизма — поэтичность, лиризм, вдумчивая работа с прошлым страны. Здесь уже в 1960-е годы появляются памятники, в которых выражены глубинные национальные черты, архаические и религиозные мотивы. О самых ярких произведениях армянского модернизма и его главных героях расскажет историк архитектуры Айрат Багаутдинов.
Участники мероприятия узнают:
- Историю армянской советской архитектуры от 1920-х до 1980-х;
- Творческие биографии главных фигур армянского модернизма: Рафаэля Исраэляна, Артура Тарханяна и Джима Торосяна;
- Что такое национальный романтизм и как он развивался на армянской земле;
- Как в 1960-е годы в Армении удавалось сооружать мемориалы генциду армян;
- Как Джим Торосян сумел наполнить памятник 50-летия Советской власти религиозной и архаической символикой.
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