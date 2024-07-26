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Лекция
12+
Крылатые быки и бруталистские башни. Архитектура армянского модернизма

Участники мероприятия узнают про историю армянской советской архитектуры.

Армянский музей Москвы
31 июля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 33, корп. 1

О мероприятии

Армения в 1960–1970-е годы из традиционно аграрной страны превратилась в мощный промышленный и научный центр Советского союза. Было создано много новых городов и значительно перестроены уже существующие: Мецамор, Раздан, Аштарак и многие другие. Как в них, так и в самом Ереване удалось реализовать множество крупных архитектурных проектов. 

Характерная черта армянского модернизма — поэтичность, лиризм, вдумчивая работа с прошлым страны. Здесь уже в 1960-е годы появляются памятники, в которых выражены глубинные национальные черты, архаические и религиозные мотивы. О самых ярких произведениях армянского модернизма и его главных героях расскажет историк архитектуры Айрат Багаутдинов.

Участники мероприятия узнают:

  • Историю армянской советской архитектуры от 1920-х до 1980-х;
  • Творческие биографии главных фигур армянского модернизма: Рафаэля Исраэляна, Артура Тарханяна и Джима Торосяна;
  • Что такое национальный романтизм и как он развивался на армянской земле;
  • Как в 1960-е годы в Армении удавалось сооружать мемориалы генциду армян;
  • Как Джим Торосян сумел наполнить памятник 50-летия Советской власти религиозной и архаической символикой.
Расписание
31
Среда
Июль 2024
Проспект Мира, дом 33, корп. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 33, корп. 1

16 минут назад
Александр Речкин
2
# армения
# архитектура
# строительство
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