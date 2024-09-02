О мероприятии

В 1981 году выходит роман Уильяма Гибсона «Джони мнемоник» о беспределе корпораций, имплантах, подъеме технологий и падении нравов, с налетом японской эстетики. Одновременно выходит фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, где в тех же декорациях герой пытается понять, являются ли людьми другие и он сам. Через год выходит манга «Акира» Кацухиро Отомо, где в точно таком же антураже герой однозначно теряет свою человечность. Киберпанк буквально в год своего рождения провел работу по деконструкции жанра. Куда развиваться дальше?

В 1996 году начинает выходить манга «Blame!» о том как человеческое отринула архитектура. Герои живут в бесконечно растущей городской мегаструктуре, которая не считается с потребностями жителей. Архитектура обрела самостоятельность и победила своих обитателей, которым теперь приходится выживать в условиях неблагоприятной урбанистики. Произведение не описывает четкую картину далекого будущего, но дает множество поводов для размышлений. Физик Георгий Тимс расскажет о том, какие детали можно увидеть в мире «Blame!» используя физику и астрономию.

Расписание набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация