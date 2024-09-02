Участников мероприятия ждет презентация книги Кирилла Половникова «Физика: 65 ½ (не)детских вопросов о том, как устроено все».

Физика: 65 ½ (не)детских вопросов о том, как устроено все

О мероприятии

Участники мероприятия узнают про книгу Кирилла Половникова «Физика: 65 ½ (не)детских вопросов о том, как устроено все», посвященную ответами на вроде бы простые, но на самом деле очень сложные и интересные вопросы, касающиеся множества явлений физического мира, с которыми люди сталкиваются практически каждый день.

Эта книга – увлекательное путешествие в мир физики, где сложные научные концепции объясняются простым и доступным языком.