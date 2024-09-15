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Слушатели узнают множество неочевидных фактов из истории вычислительной техники.
О мероприятии
Компьютеры, смартфоны, «умные» часы — все это цифровые устройства, они кажутся современными, но история этих технологий насчитывает несколько тысяч лет.
Слушатели вместе с руководителем отдела научного обеспечения и развития Политехнического музея Алексеем Бутыриным пройдут путь от древнего абака и счетов к арифмометрам и первым электронным вычислительным машинам — чтобы снова вернуться в наши дни и уже под новым углом взглянуть на современную цифровую технику.
Участники мероприятия увидят редкие предметы из коллекции Политехнического музея, некоторые из которых сохранились в единственном экземпляре, узнают множество неочевидных фактов из истории вычислительной техники и смогут задать лектору свои вопросы.
4-я Магистральная ул., д. 11
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