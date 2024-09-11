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Слушатели узнают о мезозойских млекопитающих, чьи останки были найдены в России.
О мероприятии
Млекопитающие появились в геологической летописи одновременно с динозаврами и две трети их эволюционной истории, с позднего триаса до начала кайнозойской эры, приходится на мезозойскую эру. Первые мезозойские млекопитающие были найдены в России всего 30 лет назад, но сейчас известно уже около 20 местонахождений с их остатками. Разнообразные фауны мезозойских млекопитающих известны из средней юры Красноярского края и нижнего мела Западной Сибири. Об этих вымерших животных расскажет доктор биологических наук Александр Аверьянов.
Университетская наб., д. 1
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Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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