О мероприятии

Млекопитающие появились в геологической летописи одновременно с динозаврами и две трети их эволюционной истории, с позднего триаса до начала кайнозойской эры, приходится на мезозойскую эру. Первые мезозойские млекопитающие были найдены в России всего 30 лет назад, но сейчас известно уже около 20 местонахождений с их остатками. Разнообразные фауны мезозойских млекопитающих известны из средней юры Красноярского края и нижнего мела Западной Сибири. Об этих вымерших животных расскажет доктор биологических наук Александр Аверьянов.

Расписание Университетская наб., д. 1 Санкт-Петербург 18:00 Купить