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Слушатели узнают, что может скрываться за «осенней депрессией» и что с этим делать.
О мероприятии
Когда человек начинает жаловаться, что с сентября ему как-то не по себе, что все вокруг не радует, что хочется завернуться в теплый плед, обложиться котиками и пить какао с зефирками, обычно ему советуют выбросить глупости из головы и взять себя в руки. Но не все так просто.
Это может быть вполне реальной проблемой, напрямую связанной со здоровьем, а для ее решения потребуется целый комплекс мер с доказанной клинической эффективностью. Что может скрываться за «осенней депрессией» и что с этим делать расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.
Проспект мира 123Б
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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