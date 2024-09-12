Слушатели узнают, что может скрываться за «осенней депрессией» и что с этим делать.

О мероприятии

Когда человек начинает жаловаться, что с сентября ему как-то не по себе, что все вокруг не радует, что хочется завернуться в теплый плед, обложиться котиками и пить какао с зефирками, обычно ему советуют выбросить глупости из головы и взять себя в руки. Но не все так просто.

Это может быть вполне реальной проблемой, напрямую связанной со здоровьем, а для ее решения потребуется целый комплекс мер с доказанной клинической эффективностью. Что может скрываться за «осенней депрессией» и что с этим делать расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация