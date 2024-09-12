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Лекция
12+
Осенняя хандра и как с ней бороться

Слушатели узнают, что может скрываться за «осенней депрессией» и что с этим делать.

ВДНХ
18 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Когда человек начинает жаловаться, что с сентября ему как-то не по себе, что все вокруг не радует, что хочется завернуться в теплый плед, обложиться котиками и пить какао с зефирками, обычно ему советуют выбросить глупости из головы и взять себя в руки. Но не все так просто.

Это может быть вполне реальной проблемой, напрямую связанной со здоровьем, а для ее решения потребуется целый комплекс мер с доказанной клинической эффективностью. Что может скрываться за «осенней депрессией» и что с этим делать расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание
18
Среда
Сентябрь 2024
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

40 минут назад
Александр Речкин
0
# биология
# медицина
# Психология
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Комментарии

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Муравьи изменили способ строительства гнезд, чтобы остановить распространение болезнейМуравьи изменили способ строительства гнезд, чтобы остановить распространение болезней

Сергей Сфыеду
10 часов назад
Нормально - заразили муравьишек смертельной для них болезнью любопытства ради.

Муравьи изменили способ строительства гнезд, чтобы остановить распространение болезнейМуравьи изменили способ строительства гнезд, чтобы остановить распространение болезней

Сергей Сфыеду
10 часов назад
Ну я как то фольклору рапануйцев больше доверяю. Для того, что бы убить ближнего своего - не обязательно иметь обсидиановый наконечник. Да и

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