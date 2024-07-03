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Лекция
16+
Почему этнопсихология так важна?

Участники мероприятия узнают, как избежать ошибок при общении с африканцами из разных стран.

Библиотека иностранной литературы
8 июля, 18:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Николоямская, 1

О мероприятии

Почему этнопсихология так важна? Потому что без ее знания невозможно грамотно выстроить политические, деловые или личные взаимоотношения. Она дает ключи к пониманию народа и помогает достигать цели коммуникации.

Специалист по этнопсихологии Александр Вячеславович Брумаров расскажет, как избежать ошибок при общении с африканцами из разных стран. А также о том, с какими трудностями сталкиваются африканцы, приезжающие в Россию, и почему это происходит?

Расписание
8
Понедельник
Июль 2024
Николоямская, 1 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Николоямская, 1

57 минут назад
Александр Речкин
1
# народы
# Психология
# этнос
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Комментарии

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Станислав Полозов
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Object 140
5 часов назад
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Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

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Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Eugene Zaboy
9 часов назад
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Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

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PotatOS gladosovich
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