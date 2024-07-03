Участники мероприятия узнают, как избежать ошибок при общении с африканцами из разных стран.

О мероприятии

Почему этнопсихология так важна? Потому что без ее знания невозможно грамотно выстроить политические, деловые или личные взаимоотношения. Она дает ключи к пониманию народа и помогает достигать цели коммуникации.

Специалист по этнопсихологии Александр Вячеславович Брумаров расскажет, как избежать ошибок при общении с африканцами из разных стран. А также о том, с какими трудностями сталкиваются африканцы, приезжающие в Россию, и почему это происходит?

Расписание Николоямская, 1 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация