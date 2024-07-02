О мероприятии

Шекспир — одно из самых таинственных явлений в истории мировой литературы. Почему сложилась такая ситуация?

Дело в том, что из 38 пьес драматурга 37 написаны на несамостоятельный сюжет. Кем же был реальный Шекспир? Какое у него могло быть образование? Он действительно был браконьером? Почему он покинул свой родной город Стратфорд-на-Эйвоне и бросил свою жену и детей? Чем занимался в Лондоне? Какие драматурги уже были знамениты до Шекспира? Какое отношение имеет к творчеству Шекспира знаменитый английский философ Фрэнсис Бэкон? А кто еще мог использовать имя Шекспира, чтобы скрыть свое инкогнито? Почему Лев Толстой ненавидел Шекспира? На эти и многие другие вопросы ответит доктор филологических наук Евгений Викторович Жаринов.

Расписание Проспект Мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация