О мероприятии

Популяризатор науки Артем Акшинцев расскажет, чем запомнился прошедший год в экологии. Это и экстремальные погодные явления, которые стали нормой, а не аномалией. Климатические риски начали рассматриваться на всех управленческих уровнях не как некие «воздушные» экологические идеи, а как реальные экономические, социальные и геополитические риск-факторы с четкой базой расчета ущерба и подключением экономических систем страхования. Вслед за этим все активнее меняются и иные сферы, даже градостроительная политика. Прошедший год запомнился пополнением базы знаний дынными о том, что с 90-х темпы потери массы Антарктического ледяного щита ускорилась почти в шесть раз; о том, что глобальные изменения цен на продукты напрямую связаны с экстремальными погодными явлениями; о том, что в мире происходит не «энергетическое замещение», постулируемое на уровне международных договоров, а «энергетическое добавление», когда глобальный спрос на энергию увеличивается быстрее, чем успевает «зеленеть» предложение.

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00