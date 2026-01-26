Уведомления
Слушатели узнают, чем запомнился прошедший год в экологии.
О мероприятии
Популяризатор науки Артем Акшинцев расскажет, чем запомнился прошедший год в экологии. Это и экстремальные погодные явления, которые стали нормой, а не аномалией. Климатические риски начали рассматриваться на всех управленческих уровнях не как некие «воздушные» экологические идеи, а как реальные экономические, социальные и геополитические риск-факторы с четкой базой расчета ущерба и подключением экономических систем страхования. Вслед за этим все активнее меняются и иные сферы, даже градостроительная политика. Прошедший год запомнился пополнением базы знаний дынными о том, что с 90-х темпы потери массы Антарктического ледяного щита ускорилась почти в шесть раз; о том, что глобальные изменения цен на продукты напрямую связаны с экстремальными погодными явлениями; о том, что в мире происходит не «энергетическое замещение», постулируемое на уровне международных договоров, а «энергетическое добавление», когда глобальный спрос на энергию увеличивается быстрее, чем успевает «зеленеть» предложение.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.
В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
