О мероприятии

На Новый год Петр I всем приказал веселиться – фейерверки, еловые ветки и прочие атрибуты праздника насаждались железной рукой. Но потехи племянницы Анны Иоанновны его бы точно не порадовали.

Императрица придумала ледяную сказку – блестящую, но страшную. Князья становились шутами, проходимцы фаворитами, а любимцы прежнего императора складывали головы на плахе. От кого гвардия защитила матушку-императрицу? И почему русские вельможи не сумели совершить то, с чем справились английские лорды? Как указ Петра Великого спровоцировал «игру престолов» по-российски? И кто в ней лишился и трона, и жизни? Ответы на эти и другие вопросы даст историк Дмитрий Тараторин.

