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Лекция
12+
Е-добавки: мифы и реальность

Участники мероприятия узнают, как «читать» Е-коды на упаковке.

Зануда
15 августа, 20:00 Идет 2 ч 30 мин
750 Стоимость
Санкт-Петербург Бухарестская ул. д. 114 к. 1

О мероприятии

Профессиональный химик Денис Байгозин расскажет о добавках в еде. Участники мероприятия узнают, как работают антиоксиданты, из чего делают гуаровую камедь, гидролизат пектина и прочие и можно ли это есть. Лектор объяснит, как «читать» Е-коды на упаковке и что безопаснее: цифры или сложные химические слова на упаковке.

Расписание
15
Четверг
Август 2024
Бухарестская ул. д. 114 к. 1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

Бухарестская ул. д. 114 к. 1

3 минуты назад
Александр Речкин
3
# биодобавки
# биология
# пища
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