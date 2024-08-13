О мероприятии

Ядерная физика, как правило, ассоциируется с энергетикой и самыми грозными видами вооружений. Однако изучение свойств атомного ядра и элементарных частиц позволило не только значительно расширить понимание природы в рамках фундаментальной и прикладной науки, но и найти применение в промышленности, археологии и даже в простых бытовых приборах. Ядерная физика с одной стороны описывает процессы, протекающие в недрах нейтронных звезд, а с другой позволяет создать совершенные методы очистки воды или безопасного хранения пищи. Кандидат физико-математических наук Егор Задеба расскажет об этих и многих других способах применения ядерных технологий в современном мире.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация