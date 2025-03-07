Слушатели узнают, где и как наблюдают за спутниками и космическим мусором.

О мероприятии

Как известно, на орбите постепенно становится тесновато. С увеличением числа запущенных спутников возникает необходимость отслеживать их сближения друг с другом и с отработавшими элементами — космическим мусором. С одной стороны, это требует дополнительных и иногда громоздких расчетов, с другой — позволяет проводить наблюдения, уточнять параметры движения космического мусора и фактически строить динамические карты опасных областей в околоземном пространстве.

Доцент факультета космических исследований МГУ Иван Самыловский расскажет, как люди вообще дошли до такой «замусоренности», как с ней живут операторы спутников и спутниковых группировок и как собираются жить дальше. Фактически слушатели узнают про космический центр организации дорожного движения, то есть, собственно, ЦОДД.

Расписание Машкова 28/20 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация