Слушатели узнают о революционных исследованиях Лины Штерн в области биохимии, физиологии и медицины.

О мероприятии

Участники узнают, как Лина Штерн боролась со стереотипами, чтобы стать одной из ключевых фигур в мировой науке, и как ее работы повлияли на современную науку и медицину.

Слушатели узнают о ее революционных исследованиях в области биохимии, физиологии и медицины, включая изучение гематоэнцефалического барьера, и о том, как она сохраняла верность науке даже в сложные исторические периоды.

Лекцию проведет старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Павел Рогозин.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация