Слушатели узнают, этично ли вмешиваться в репродуктивные процессы для рождения детей с желательными признаками.

О мероприятии

С какого возраста человек начинает иметь права? А если это человеческий эмбрион? Какие этические и правовые вопросы возникают при использовании вспомогательных репродуктивных технологий? Кто такие «дизайнерские дети»? Этично ли вмешиваться в репродуктивные процессы для рождения детей с желательными признаками?

Об особенностях этических проблем донорства половых клеток, манипуляций с эмбрионами, использования генетических технологий для предотвращения критических заболеваний человека расскажет заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова Елена Брызгалина.



Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация