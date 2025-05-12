Что такое гены и как они управляют жизнью

О мероприятии

Что подразумевают, говоря про загадочные особенные «гены»? Существуют ли гены богатства и мудрости? Каким образом молекула ДНК может хранить информацию, которая будет передаваться по наследству?

Сотрудник Центра геномных исследований БФУ им. И. Канта Валерия Лобанова расскажет немного о черепаховой окраске кошек, близких и далеких родственниках (и так ли люди на самом деле отличаются друг от друга), современных методах определения генетической индивидуальности и о том, насколько генетическая предрасположенность действительно влияет на жизнь.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация