Слушатели узнают, что может произойти с человеком, который получил кратковременную высокую дозу радиации.

Атом в кино: радиоактивные пауки и ноги на пульте

О мероприятии

Кладут ли ноги на пульт сотрудники АЭС, управляющие атомным реактором? Что в реальности может произойти с человеком, который получил кратковременную высокую дозу радиации? А если его укусил радиоактивный паук?

Чему можно верить, а что — выдумка режиссера?

О мифах и киноляпах, связанных с атомными технологиями и работой атомщиков, расскажут популяризатор науки, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов и эксперт по проектированию Никита Иванов.

Расписание Проспект Мира, 119, строение 19 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация