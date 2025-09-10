  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Мозг и его отличие от компьютера

Слушатели узнают, как работает и хранит информацию мозг.

Музей криптографии
14 сентября, 15:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ботаническая ул., д. 25, стр. 4

О мероприятии

Биоинженер-биотехнолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ РАН, Пущино) Егор Мусин расскажет из чего состоит мозг, как он работает и хранит информацию. Участники мероприятия обсудят главные отличия мозга от компьютера и попробуют ответить на вопрос, можно ли загрузить человеческое сознание в машину.

Расписание
14
Воскресенье
Сентябрь 2025
Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ботаническая ул., д. 25, стр. 4

10 сентября, 05:03
Александр Речкин
2
# биология
# мозг
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 сентября, 08:39
Илья Гриднев

Современные темпы вымирания не достигли уровня «массового»

Вымирания крупных таксономических групп, таких как роды, за последние 500 лет оказались редкими и локализованными. Это говорит о том, что современный кризис биоразнообразия еще не достиг масштабов глобальной катастрофы, сравнимой с массовыми вымираниями прошлого.

Биология
# антропогенное воздействие
# массовые вымирания
# шестое вымирание
8 сентября, 17:50
Юлия Трепалина

Потенциальный вред от легализации каннабиса в Германии в 19 раз превысил возможные преимущества

Расчеты ученого показали, что негативные последствия из-за увеличения потребления каннабиса и роста психических расстройств многократно перекроют возможные плюсы от снижения загрязнителей в конопле.

Медицина
# Германия
# здоровье
# каннабис
# конопля
# легализация
# марихуана
# Психические расстройства
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 сентября, 20:06
Evgenia Vavilova

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.

Физика
# жидкие кристаллы
# квантовые системы
# поляризация
# темпоральные кристаллы
6 сентября, 16:25
Evgenia Vavilova

Химики смогли добиться разложения водорода при комнатной температуре

Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.

Химия
# водород
# Золото
# катализаторы
# молекулярный водород
# Ультрафиолет
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Исследователи «Яндекса» представили способ повысить качество работы рекомендательных систем

    9 сентября, 16:54

  2. Разработана защита для сетей 6G, которая работает как автоматические жалюзи

    9 сентября, 15:05

  3. Эксперимент показал, какие слова и действия лучше удерживают внимание младенцев

    9 сентября, 13:14

  4. Кальциевая гипотеза болезни Альцгеймера подтвердилась в экспериментах на мышах

    9 сентября, 13:05
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

aRTUR Ko
1 час назад
Алексей, натриевые батки китайцы давнотпроизводят и они впереди планеты по ним) это очень дорого. Нада делать потоковые акумы

Китай терпит миллиардные убытки из-за солнечных панелей

aRTUR Ko
1 час назад
Violet, точно лазер 445нм

Американец создал самый мощный в мире ручной лазер

aRTUR Ko
1 час назад
Александр, это матрица от проектора там 24 или 28 лазера в паралель

Американец создал самый мощный в мире ручной лазер

Гена Пастухов
3 часа назад
Игорь, в данном случае интереснее, какими станут смартфоны, способные передавать сигнал спутнику.

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Емельян Иванов
3 часа назад
ViAr, точно не потому, что это виртуальные голосовые ассистенты нацеленные на русскозычный сегмент и не генеративные языковые модели нацеленные на

Инфографика: самые умные модели ИИ по данным теста на IQ

Саша Белый
3 часа назад
Serhii, осëл здесь только ты.

«Роскосмос» запустит к Луне шесть автоматических аппаратов

elegantslave0 lolguy
4 часа назад
Сергей, Ты просто очень плохо искал, бедные и малоимущие ладно ещё, а вот с наркоманами и бездомными там как и везде впрочем, дела обстоят очень

Карта: уровень бедности в разных странах Европы

Емельян Иванов
4 часа назад
Alexandra, вроде бы матрицы равена предполагают тенденции и закономерности а не просто сходство

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Емельян Иванов
4 часа назад
Сергей, удешевлять получается за счет эффекта масштаба и более дешевых ресурсов. Крупнейшие производители электрокаров включая дорогущие теслы

Экономисты заметили кризис в китайской электромобильной отрасли

Емельян Иванов
4 часа назад
Сергей,

Эксперимент показал, какие слова и действия лучше удерживают внимание младенцев

Robert Yusupov
5 часов назад
Robert, Помню, как лет 10 назад меня некто Дм. Вибе (тогда профессор физики) забанил на Астрофоруме. Причина бана была названа такой: в моей подписи он

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Сергей Медведев
8 часов назад
Найроби , Япония ,😜 Ну просто развод лохов Увеличение Луны и зданий ,и угол возвышения . ИИ конечно помогает (обманыватся)🤫.Но самим то

Лучшие снимки второго полного лунного затмения 2025 года

Kiridan
8 часов назад
Сергей, Не понял причины тряски.

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Константин Антонов
8 часов назад
Эдуард, тем, что это кристаллическая структура, а не пружинки с обвесом из механической системы. Все прочее сказанное, включая понятие времени, не

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Denis Bratchikov
8 часов назад
Так это торпеда) тот что омуамуа, был разведчик- наводчик.. эту выпустили по солнцу..и через месяц каааак бахнет.. А то что "учёные вычислили"

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Константин Антонов
8 часов назад
Robert, да нет, ну что вы, бред сивого мерина это вот это: Роберт Юсупов из Владивостока, автор ТП, независимый исследователь, диалектический

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Александр Березин
9 часов назад
Питон, да, Маск придумал старлинк, но в тексте негде нет указаний, что это нерентабельно. Напротив, указано, что с прошлого года он прибылен.

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

журавлёв владимир
9 часов назад
Игорь, а ты знаешь почему у одних получается - а у других нет? Потому что вторые абсолютно точно знают что это невозможно?? А ты всего лет 20 назад она

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Alexander Leontiev
9 часов назад
Pro, обычно, если паспорт позволяет свободно въезжать в западные страны, то и в банановые республики с ним можно. Лучше, когда возможностей больше, а

Карта: самые влиятельные паспорта крупнейших стран в 2025 году

журавлёв владимир
9 часов назад
Питон, ты хоть что-то сделал в жизни чтоб тут вещать про "заурядного" Маска?? А что касается нерентабельности (было - уже нет) - так что в мире есть что

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно