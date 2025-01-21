Слушатели узнают, какие технические решения инженеры заимствовали у насекомых, рыб, рептилий и млекопитающих.

О мероприятии

Почему самолеты похожи на птиц, а подводные роботы — на рыб? Все дело в бионике — науке, где люди подсматривают технологии у природы. Например, прототип застежки-липучки — репейник, плотины — «хатка бобра», ветряной турбины — аэродинамические плавники горбатых китов. И таких примеров много.

Биолог Александра Серикова расскажет, какие еще технические решения инженеры заимствовали у насекомых, рыб, рептилий и млекопитающих.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация