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Слушатели узнают, какие технические решения инженеры заимствовали у насекомых, рыб, рептилий и млекопитающих.
О мероприятии
Почему самолеты похожи на птиц, а подводные роботы — на рыб? Все дело в бионике — науке, где люди подсматривают технологии у природы. Например, прототип застежки-липучки — репейник, плотины — «хатка бобра», ветряной турбины — аэродинамические плавники горбатых китов. И таких примеров много.
Биолог Александра Серикова расскажет, какие еще технические решения инженеры заимствовали у насекомых, рыб, рептилий и млекопитающих.
Большеохтинский проспект, дом 8
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
Традиционно больше осадков на Земле выпадает в годы Эль-Ниньо, теплого течения в экваториальной части Тихого океана. Однако 2024-й стал неожиданным исключением: он показал рекордное количество воды в атмосфере и рекордный уровень осадков за все время инструментальных наблюдений. Продолжение этой тенденции в будущем может существенно изменить карту внутриконтинентальных частей мира, от российской прикаспийской низменности до Средней Азии и Сахары, которая может перестать быть пустыней.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
Группа американских исследователей рассмотрела несколько десятков научных работ по теме родительского фаворитизма, чтобы разобраться в нюансах этого психологического явления и выяснить, как отношение родителей к детям связано с разными факторами, в том числе очередностью их рождения, возрастом, полом и чертами личности.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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