О мероприятии

Как музыка связана с медициной? На пересечении искусства и науки накопилось множество мифов и заблуждений. Врач Алексей Водовозов разберется в этом вопросе и откроет для слушателей удивительные факты.

Участники мероприятия узнают, что такое мондегрин и как избавиться от застрявшей в голове мелодии. Какой сок лучше пить в самолете и почему сладкое стоит есть в тишине? А также, какую музыку нельзя ставить в операционной.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 15:00 Купить