О мероприятии

Носимые устройства, способные фиксировать и анализировать состояние организма с невероятной точностью, все активнее входят в жизнь людей. Как можно разделить движение на миллисекундные отрезки, и зачем это нужно? Как нейротехнологии прокладывают путь к освоению космических просторов – от колонизации Луны до Марса? Какие сложности встречаются на пути изобретателей и как они находят выход из самых запутанных ситуаций? Об этом и многом расскажет нейрофизиолог Дарья Жигульская.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация