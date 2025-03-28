О мероприятии

Эксперт-эколог Наталия Коваленко расскажет про проблему борщевика Сосновского, как инвазивного растения и о последствиях его внедрения в экосистемы. А также о других инвазивных растениях и животных.

Будет затронут правовой статус проблемы на сегодняшний день, возможные перспективы и что может сделать каждый, для того чтобы проблема начала сдвигаться с мертвой точки.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация