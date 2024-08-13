О мероприятии

Участников мероприятия ждет увлекательная лекция по архитектуре Москвы от первых дошедших до нас памятников пятнадцатого века, построенных в древнерусском стиле, до Москва-Сити и его окрестностей в стиле деконструктивизм и хай-тек.

Слушатели познакомятся с творениями таких архитекторов, как Баженов, Казаков, Кекушев и других, тем более, что этот год стал юбилейным для Осипа Бове и Федора Шехтеля. Знаменитая фраза о Москве героя комедии Грибоедова «пожар способствовал ей много к украшенью» — относится к творчеству Осипа Бове, которому предстояло отстроить столицу после пожара 1812 года.

Расписание ул. Новаторов, д. 14, корп. 1 Москва 16:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация