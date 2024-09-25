Слушатели узнают, как и для чего создавался орбитальный комплекс «Мир».

О мероприятии

Сегодня экспедиции на околоземной орбите длятся в среднем около полугода. Это стало возможным благодаря развитию орбитальных станций. Во время мероприятия экскурсанты проследят историю этих «космических домов» — от «Алмазов» и «Салютов» до нынешней МКС. Посетители узнают, как и для чего создавался орбитальный комплекс «Мир», какие исследования проводились на различных орбитальных станциях, какое значение эти станции — форпосты человечества во Вселенной — имеют для космонавтики в целом.

Расписание Проспект Мира, 119, стр. 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация