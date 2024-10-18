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Американцы, похоже, не полетят к Луне в 2025 году
Первый за последние полвека пилотируемый полет к Луне, которые запланирован на сентябрь 2025 года в рамках экспедиции «Артемида II», судя по всему, перенесут на более поздний срок.
В новом отчете Счетной палаты США говорится, что подразделение NASA, отвечающее за создание наземной инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), из-за технических проблем, возникших во время работы над мобильной пусковой установкой и задержкой испытаний на стартовой площадке, рискует не успеть завершить все работы к пуску экспедиции «Артемида II».
Кроме того, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отложило сборку SLS, поскольку инженеры продолжают изучать готовность теплозащитного экрана космического корабля Orion.
Дело в том, что во время беспилотного испытательного полета «Артемида I» в 2022 году эта часть конструкции выдержала перегрев при возвращении на Землю, когда температура достигла 2760 градусов Цельсия. Однако корабль потерял часть обшивки теплозащитного экрана. Если специалисты решат внести изменения в экран, это потребует частичной разборки корабля Orion. Поэтому в лучшем случае NASA сдвинет дату запуска с сентября 2025-го на 2027 год.
Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.
На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.
На снимках поверхности огнедышащей луны Юпитера наблюдают обширные вулканические структуры, по краям которых виднеется расплавленная лава.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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«Дельта» убивает вдвое чаще прежнего коронавируса. Значит ли это, что в России от нее умрут два миллиона, а не один?
Компьютерная эволюция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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