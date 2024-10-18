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Американцы, похоже, не полетят к Луне в 2025 году

Первый за последние полвека пилотируемый полет к Луне, которые запланирован на сентябрь 2025 года в рамках экспедиции «Артемида II», судя по всему, перенесут на более поздний срок.

Сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) / © NASA

В новом отчете Счетной палаты США говорится, что подразделение NASA, отвечающее за создание наземной инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), из-за технических проблем, возникших во время работы над мобильной пусковой установкой и задержкой испытаний на стартовой площадке, рискует не успеть завершить все работы к пуску экспедиции «Артемида II».

Кроме того, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отложило сборку SLS, поскольку инженеры продолжают изучать готовность теплозащитного экрана космического корабля Orion.

Дело в том, что во время беспилотного испытательного полета «Артемида I» в 2022 году эта часть конструкции выдержала перегрев при возвращении на Землю, когда температура достигла 2760 градусов Цельсия. Однако корабль потерял часть обшивки теплозащитного экрана. Если специалисты решат внести изменения в экран, это потребует частичной разборки корабля Orion. Поэтому в лучшем случае NASA сдвинет дату запуска с сентября 2025-го на 2027 год.