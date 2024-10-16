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SpaceX уже выполнила более 100 ракетных пусков в 2024 году

Меньше недели назад космическая компания Илона Маска получила разрешение на возобновление запусков ракет, которые ранее приостановили после проблемы с верхней ступенью Falcon 9 во время миссии Crew-9 на Международную космическую станцию​, и уже наверстала упущенное.

Ракета Falcon 9 отправляет в космос 23 спутника Starlink с базы космических войск на мысе Канаверал во Флориде 15 октября 2024 года / © SpaceX

SpaceX запустила 100-ю в 2024 году ракету во вторник, 15 октября, а всего несколько часов спустя провела еще один пуск.

Сотая миссия SpaceX этого года стартовала из Флориды. Ракета Falcon 9 вывела на целевые орбиты 23 интернет-спутника Starlink. Первая ступень благополучно вернулась, приземлившись на беспилотном судне A Shortfall of Gravitas у побережья Флориды примерно через восемь минут после старта.

Спустя два часа с противоположного побережья США в Калифорнии в космос отправились еще 20 спутников Starlink. Первая ступень Falcon 9, участвующая в этом полете, тоже благополучно вернулась на Землю.

Запуски, проведенные за последние дни, позволили SpaceX побить рекорд 2023 года, который составлял 98 пусков.

Ракеты Falcon 9 выполнили 96 из 101 запусков SpaceX в 2024 году. Две трети этих полетов были посвящены созданию созвездия спутников Starlink. SpaceX также запустила две миссии Falcon Heavy и осуществила три испытательных полета Starship в этом году.