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SpaceX уже выполнила более 100 ракетных пусков в 2024 году
Меньше недели назад космическая компания Илона Маска получила разрешение на возобновление запусков ракет, которые ранее приостановили после проблемы с верхней ступенью Falcon 9 во время миссии Crew-9 на Международную космическую станцию, и уже наверстала упущенное.
SpaceX запустила 100-ю в 2024 году ракету во вторник, 15 октября, а всего несколько часов спустя провела еще один пуск.
Сотая миссия SpaceX этого года стартовала из Флориды. Ракета Falcon 9 вывела на целевые орбиты 23 интернет-спутника Starlink. Первая ступень благополучно вернулась, приземлившись на беспилотном судне A Shortfall of Gravitas у побережья Флориды примерно через восемь минут после старта.
Спустя два часа с противоположного побережья США в Калифорнии в космос отправились еще 20 спутников Starlink. Первая ступень Falcon 9, участвующая в этом полете, тоже благополучно вернулась на Землю.
Запуски, проведенные за последние дни, позволили SpaceX побить рекорд 2023 года, который составлял 98 пусков.
Ракеты Falcon 9 выполнили 96 из 101 запусков SpaceX в 2024 году. Две трети этих полетов были посвящены созданию созвездия спутников Starlink. SpaceX также запустила две миссии Falcon Heavy и осуществила три испытательных полета Starship в этом году.
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Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В России стремительно, опережая все прогнозируемые темпы, развивается сфера пассажирских авиаперевозок. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Сегодня у российских специалистов есть целый ряд проектов, направленных на развитие отрасли. В частности, большое внимание уделяется развитию сверхзвукового авиатранспорта. Но когда его введут в эксплуатацию и насколько это безопасно? Ответы на животрепещущие вопросы дал доцент кафедры «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ Михаил Тяглик.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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