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Орбитальные аппараты обнаружили странные формации недалеко от южного полюса Марса
Специалисты Европейского космического агенства (ESA) представили новые изображения региона Australe Scopuli недалеко от южного полюса Марса. Их сделали исследовательские станции Mars Express и Trace Gas Orbiter.
Сезонные полярные шапки Марса в основном состоят из водяного льда и замерзшего углекислого газа. Весной лед частично сублимируется (превращается из твердого льда непосредственно в пар), выделяя большие объемы газа в атмосферу Красной планеты.
Осенью пар снова конденсируется, и полярные шапки растут. Этот цикл замерзания — оттаивания приводит к появлению множества любопытных особенностей поверхности в виде многоугольных узоров и веерообразных отложений, многие из которых запечатлены на новых снимках. Эти формации образуются во время циклов замерзания и оттаивания в течение многих лет или даже столетий.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Ученые применили новую технику сканирующей электронной микроскопии для наблюдения за носителями заряда на полупроводниковом гетеропереходе. Так впервые удалось добиться скорости, позволяющей увидеть процессы, предсказанные теорией полупроводников.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
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