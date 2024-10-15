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Орбитальные аппараты обнаружили странные формации недалеко от южного полюса Марса

Специалисты Европейского космического агенства (ESA) представили новые изображения региона Australe Scopuli недалеко от южного полюса Марса. Их сделали исследовательские станции Mars Express и Trace Gas Orbiter.

Особенности поверхности региона Australe Scopuli недалеко от южного полюса Марса / © ESA / DLR / FU Berlin

Сезонные полярные шапки Марса в основном состоят из водяного льда и замерзшего углекислого газа. Весной лед частично сублимируется (превращается из твердого льда непосредственно в пар), выделяя большие объемы газа в атмосферу Красной планеты.

Осенью пар снова конденсируется, и полярные шапки растут. Этот цикл замерзания — оттаивания приводит к появлению множества любопытных особенностей поверхности в виде многоугольных узоров и веерообразных отложений, многие из которых запечатлены на новых снимках. Эти формации образуются во время циклов замерзания и оттаивания в течение многих лет или даже столетий.

Особенности поверхности региона Australe Scopuli недалеко от южного полюса Марса / © ESA / DLR / FU Berlin

Многоугольные узоры на поверхности Марса / © ESA