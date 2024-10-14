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Первый многоразовый спутник «Шицзянь-19» вернулся на Землю после двух недель пребывания в космосе

Первый возвращаемый и многоразовый китайский спутник «Шицзянь-19» вернулся на Землю 11 октября 2024 года, в 05:39 по московскому времени. Аппарат совершил мягкую посадку на площадку Дунфэн близ космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

Мягкая посадка спутника «Шицзянь-19» / © CNSA

«Шицзянь-19» запустили 27 сентября с помощью ракеты Long March-2D. Он нес полезную нагрузку для экспериментов в области космической науки и биологии, а также для проверки новых технологий.

Согласно заявлению Китайского национального космического управления (CNSA), миссия «Шицзянь-19» достигла поставленных целей и продемонстрировала возможности нового поколения высокопроизводительной многоразовой возвращаемой испытательной космической платформы.

Спутник «Шицзянь-19» массой примерно 3500 килограммов имеет различные конфигурации для требований миссии. Во время первого запуска задействовали «краткосрочную» версию аппарата, разработанную для миссий продолжительностью приблизительно в две недели.

Миссия «Шицзянь-19» стала частью космической программы Китая, которая включает амбициозные планы по исследованию дальнего космоса, эксперименты на борту космической станции «Тяньгун» и достижения в области многоразовых космических технологий.