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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 час назад
Рейтинг: +595
Посты: 1359

Инфографика: 10 стран, которые поспособствуют росту населения Земли в ближайшие годы

Ожидается, что к 2037 году население Земли достигнет девяти миллиардов. Где будут жить эти люди?

Сообщество
# инфографика
# население
# статистика
Десять стран, которые будут способствовать росту населения Земли в ближайшие годы / © visualcapitalist
Десять стран, которые будут способствовать росту населения Земли в ближайшие годы / © visualcapitalist

На графике представлены 10 стран, которые внесут наибольший вклад в прирост населения нашей планеты в ближайшем будущем. Данные предоставлены Организацией Объединенных Наций по актуальны на сентябрь 2024 года. Ожидается, что к 2037 году эти 10 государств обеспечат 49% прироста населения.

В первую десятку вошли пять стран Африки и четыре из Азии. Индия, которая сегодня считается самой густонаселенной страной в мире, по прогнозам, увеличит численность населения на 147 миллионов человек, что эквивалентно всему населению России. 
После Индии следует самая густонаселенная страна Африки — Нигерия. Если исходить из нынешних темпов роста, то крупнейший город Нигерии — Лагос — к концу столетия может даже стать крупнейшим мегаполисом. 

США — единственная страна за пределами этих двух регионов, попавшая в список, во многом благодаря иммиграции.

Ожидается, что население Земли продолжит расти, пока не достигнет пика в 2080-х годах — возможно, превысив отметку в 10 миллиардов человек.

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Домашние питомцы неоднозначно повлияли на развитие детей

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Иван Колупаев
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Александр, "Естественно, что при написании научных текстов я опираюсь на мнение вторых." Попробуйте опираться на мнение тех, кто в этом что-то

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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Suren Oganesyan
2 часа назад
И вся эта простыня написана ради того, что еще не случилось, ради провала который еще не произошел? Ну как же завидно автору который ничего не

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Да, в эпоху Эйнштейна ведущим физиком будет Эйнштейн, а в эпоху Дарвина ведущим биологом будет Дарвин. Было бы удивительно, если бы вы этому (или

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Nikki, "Сначала поливает помоями чат нет, что он тексты не умеет писать, фото делает в плохом качестве, уравнения не может решить, а в конце он у тебя

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Nikki Iw
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Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, и почему я не удивлен что по ссылке опять Горькавый 😁 ну да по космосу он главный а по климату Будыко.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
З, рад, что у вас не нашлось к ни единого конкретного контраргумента к статье выше. Это -- лучший критерий ее качества. Спасибо вам за ваш комментарий.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

З З
4 часа назад
Александр, боже, ты как ребенок, сделал грязь и теперь каждому пытаешься доказать что твое мнение - истина, при чём подобными глупыми приемами -

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
4 часа назад
Пламени вокруг ступени все ж многовато по бокам навряд ли так и было задумано. Однако не взорвалась, подошла к башне точно, поймали, огонь потушили.

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой MechazillaLive: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

Илья Кучеров
5 часов назад
Они таки смогли...Ну , что ж ....прекрасная физика... Споймали тягач. А вот с кораблем что то непонятное приключилось....

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой MechazillaLive: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

Александр Березин
5 часов назад
Вадим, вернитесь к этому своему комментарию к 2030 году -- и посмотрите, будут ли у вас поводы улыбнуться. Статья ведь прогнозирует, что в 2020-х

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Вадим Сергеев
5 часов назад
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Александр Березин
5 часов назад
Dimak, рад, что у вас не нашлось к ней ни единого конретного контраргумента. Это -- лучший критерий ее качества. Спасибо вам за ваш комментарий.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

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