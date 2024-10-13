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Инфографика: 10 стран, которые поспособствуют росту населения Земли в ближайшие годы

Ожидается, что к 2037 году население Земли достигнет девяти миллиардов. Где будут жить эти люди?

Десять стран, которые будут способствовать росту населения Земли в ближайшие годы / © visualcapitalist

На графике представлены 10 стран, которые внесут наибольший вклад в прирост населения нашей планеты в ближайшем будущем. Данные предоставлены Организацией Объединенных Наций по актуальны на сентябрь 2024 года. Ожидается, что к 2037 году эти 10 государств обеспечат 49% прироста населения.

В первую десятку вошли пять стран Африки и четыре из Азии. Индия, которая сегодня считается самой густонаселенной страной в мире, по прогнозам, увеличит численность населения на 147 миллионов человек, что эквивалентно всему населению России.

После Индии следует самая густонаселенная страна Африки — Нигерия. Если исходить из нынешних темпов роста, то крупнейший город Нигерии — Лагос — к концу столетия может даже стать крупнейшим мегаполисом.

США — единственная страна за пределами этих двух регионов, попавшая в список, во многом благодаря иммиграции.



Ожидается, что население Земли продолжит расти, пока не достигнет пика в 2080-х годах — возможно, превысив отметку в 10 миллиардов человек.