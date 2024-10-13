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«Хаббл» и «Новые горизонты» потренировались в изучении экзопланет на Уране

Космическая обсерватория «Хаббл» и зонд «Новые горизонты» одновременно обратили свои взоры на Уран из разных уголков Солнечной системы. Это позволило ученым провести прямое сравнение планеты с двух совершенно разных точек зрения. Результаты исследования предоставили информацию о том, что можно ожидать при съемке экзопланет с помощью тел

Уран в объективе «Хаббл» (слева) и зонда «Новые горизонты» (справа) / © S. Hasler (MIT), J. DePasquale (STScI), J. Olmstead (STScI), NASA, ESA, CSA

Астрономы использовали Уран в качестве внесолнечной планеты, потому что многие известные экзопланеты — газовые гиганты. Во время наблюдений зонд «Новые горизонты» находился на расстоянии 10,5 миллиарда километров от Урана и видел его обратную сторону, что позволило рассмотреть сумеречный полумесяц планеты. Между тем «Хаббл» отделяли от Урана всего 2,7 миллиарда километров, и телескоп смог получить информацию об атмосферных особенностях планеты.

Сравнение двух наборов данных показало, что Уран оказался тусклее на изображениях зонда «Новые горизонты», чем это предсказывали модели. Дело в том, что атмосфера планеты отражает свет по-другому при частичной фазе. Новые данные пригодятся конструкторам обсерваторий следующего поколения и астрономам, которые будут интерпретировать полученную ими информацию.