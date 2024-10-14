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Олег Гончар
Олег Гончар
42 минуты назад
Рейтинг: +613
Посты: 1650

На околоземной орбите в ближайшем будущем может произойти катастрофа, заявили исследователи

Специалисты компании LeoLabs, занимающейся спутниковым мониторингом, бьют тревогу по поводу опасного количества космического мусора, скопившегося на околоземной орбите. Согласно их заявлению, ситуация близка к критической и неизбежно приведет к катастрофе.

Сообщество
# космический мусор
# космос
# ракеты
Космический мусор / © ESA
Космический мусор / © ESA

В интервью изданию Forbes старший технический сотрудник LeoLabs Даррен Макнайт описал эту проблему как «бомбу замедленного действия», дожидающуюся своего часа.

Поскольку Землю окружают почти 30 тысяч объектов, превосходящих по размеру футбольный мяч и мчащихся с невероятно высокой скоростью, Макнайт и его коллеги ищут решения, которые позволят предотвратить трагедию. По их словам, любой фрагмент космического мусора размером более нескольких миллиметров может угрожать жизни экипажа МСК, а как раз такие объекты и не способны отслеживать приборы LeoLabs.

Исследователи считают, что в основном три космические державы — США, Россия и Китай — несут ответственность за загрязнение околоземной орбиты, поэтому они должны начать ликвидацию своего космического мусора.

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# Tesla
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# африка
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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
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Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
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Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
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12 минут назад
Александр, спасибо, попробую почитать. "Интеллект – способность решать задачи на основе приобретенных знаний соответствующих предметной

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Дмитрий Прокопенко
18 минут назад
Иван, тогда более или менее понятно. Возможно, автору так и следовало назвать то, что он назвал просто "интеллектом". Редко вижу, чтобы животных

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
35 минут назад
Александр, да и ладненько. Все равно вы эту статью накатали лишь для того чтобы снова высказаться по поводу недостатков ИИ (реальных и мнимых) а

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Эдмон Дантес
38 минут назад
Иван, возникновение сознания, и развитие интеллекта эволюционно происходило путем усложнения элементной/компонентной базы мозга: увеличивалось

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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Олег Фоминский
44 минуты назад
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Иван Колупаев
45 минут назад
Александр, вэймо это американский сервис а во фразе "получилась дешевле" речь идет о китайском. Вы уж тоже давайте поточнее с цитированием раз так

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
49 минут назад
Иван, "Правда основной ваш аргумент что это дороже живых таксистов статья опровергает." Конечно опровергает. Легко опровергать что угодно, когда

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
50 минут назад
Иван, ", как не секрет что стоимость такой связки получилась дешевле обычного сервиса такси" Простите, но где именно и для кого это не секрет? Вэймо

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
50 минут назад
Дмитрий, скорей всего подразумевается ИЧУ то есть Интеллект Человеческого Уровня, где в термине уже содержится маловероятность обнаружения его у

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
54 минуты назад
Дмитрий, "Погуглил "Какие животные обладают интеллектом?" и получил - "Шимпанзе, слоны, дельфины, вороны, крысы, собаки, кошки." Интересный у вас

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Михаил Духонин
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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, как не секрет что стоимость такой связки получилась дешевле обычного сервиса такси. А не "все пропало, шеф" впрочем на безубыточность

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
2 часа назад
А., сам справился. Действительно есть такая тема. Правда основной ваш аргумент что это дороже живых таксистов статья опровергает. ---------------------------

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Иван, да и любой найдет. То, что они используют удаленных операторов -- ни разу не секрет.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
2 часа назад
А., я почему-то сразу нашел инфу по Yichi 06 🙂 безрулевой вариант там один из возможных видов

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Иван, "Но я понимаю почему вы ушли от ответа подтвердить информацию об управлении китайских авто удаленными операторами вам нечем" Подтвердить

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
2 часа назад
А., вы делали сходное утверждение и как человек склонный к написанию текстов должны бы понимать в чем сходство хоть я и немного преувеличил степень

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

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