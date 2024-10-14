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На околоземной орбите в ближайшем будущем может произойти катастрофа, заявили исследователи

Специалисты компании LeoLabs, занимающейся спутниковым мониторингом, бьют тревогу по поводу опасного количества космического мусора, скопившегося на околоземной орбите. Согласно их заявлению, ситуация близка к критической и неизбежно приведет к катастрофе.

Космический мусор / © ESA

В интервью изданию Forbes старший технический сотрудник LeoLabs Даррен Макнайт описал эту проблему как «бомбу замедленного действия», дожидающуюся своего часа.

Поскольку Землю окружают почти 30 тысяч объектов, превосходящих по размеру футбольный мяч и мчащихся с невероятно высокой скоростью, Макнайт и его коллеги ищут решения, которые позволят предотвратить трагедию. По их словам, любой фрагмент космического мусора размером более нескольких миллиметров может угрожать жизни экипажа МСК, а как раз такие объекты и не способны отслеживать приборы LeoLabs.

Исследователи считают, что в основном три космические державы — США, Россия и Китай — несут ответственность за загрязнение околоземной орбиты, поэтому они должны начать ликвидацию своего космического мусора.