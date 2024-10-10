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«Отец китайской квантовой физики» сообщил, когда появится глобальная безопасная связь

Академик Пан Цзяньвэй, которого в Китае называют местным «отцом квантовой физики», обрисовал график создания глобальной сверхзащищенной службы связи. Она будет передавать данные с использованием фундаментальных законов квантовой механики.

Пан Цзяньвэй / © Soho

По словам Пан Цзяньвэя, Китай намерен запустить сверхзащищенную глобальную службу связи к 2027 году, завершив создание своей квантовой спутниковой группировки и ее интеграцию с наземными сетями. КНР рассчитывает добиться прорыва в технологиях квантовой ретрансляции в течение следующих пяти-шести лет, что позволит создать квантовую коммуникационную сеть, подчеркнул физик.

Для достижения этой цели в следующем году КНР запустит на низкую околоземную орбиту новые квантовые спутники.

В 2016 году Китай отправил первый спутник Mozi для тестирования технологии в космосе, уделив особое внимание квантовой коммуникации и шифрованию. Аппарат продемонстрировал квантовое распределение ключей и квантовую запутанность на беспрецедентных расстояниях.