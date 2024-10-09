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Видео: человек в вингсьюте совершил прыжок с вершины швейцарской горы

Любитель острых ощущений Йоханнес Грассер опубликовал видео своего полета с вершины горы Тешхорн (ее высота составляет 4491 метр) в Швейцарских Альпах.

Йоханнес Грассер летит с вершины швейцарской горы / © Johannes Grasser

После прыжка Грассер провел примерно 2,5 минуты, буквально паря над одним из самых прекрасных видов Земли, который раньше был доступен только птицам.

Грассер был облачен в специальный костюм-крыло (вингсьют), конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический профиль.

© Johannes Grasser