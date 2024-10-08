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Boom Supersonic показала, как демонстратор сверхзвукового самолета Overture совершил пятый полет
Американская компания Boom Supersonic опубликовала новые кадры с испытаний аппарата XB-1. Он представляет собой демонстратор технологии, которую инженеры планируют применить в будущем сверхзвуковом пассажирском реактивном лайнере Overture.
Во время пятого испытательного полета, который состоялся 7 октября, XB-1 побил два своих предыдущих рекорда, поднявшись на высоту более 5400 километров и развив скорость 845 километров в час.
Ранее XB-1 достигал высоты пяти километров и развивал скорость примерно 519 километров в час. Общее время полета составило 50 минут.
Представители Boom Supersonic надеются, что вскоре их аппарат сможет достичь скорости звука и преодолеть этот порог.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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