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В США испытали прототип беспилотника, который сможет постоянно находиться в воздухе

Компания Skydweller Aero завершила несколько летных испытаний прототипа своего автономного летательного аппарата Skydweller. Беспилотник оснащен солнечными батареями, которые расположены на его крыльях и могут заряжать пропеллеры прямо во время полета. В итоге Skydweller будет способен летать непрерывно.

Skydweller / © Skydweller Aero

На сегодня Skydweller уже совершил два полета, которые продолжались 16 и 22,5 часа.

Аппарат имеет размах крыла 72 метра и весит около 2550 килограммов. В движение его приводят четыре пропеллера.

Skydweller / © Skydweller Aero