Стало известно, сколько примерно Cybertruck выпустила Tesla

«В игре можно найти истины, которые вне ее не найдешь», — эти слова приписывают самому Ницше. Поэтому не надо думать, что настольные игры — это что-то на праздном. «Резались» в «настолки» простые моряки и величайшие умы человечества, простолюдины и цари. Как давно мир охватила «эпидемия» настольных игр, во что играли древнеегипетские фараоны, а во что — средневековые крестьяне, почему именно шахматы стали популярны в странах востока и какие игры любили в древней Руси? Об этом мы поговорили с известным археологом, популяризатором истории, ведущим блога об археологии starcheolog Павлом Колосницыным.