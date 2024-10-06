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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
10 минут назад
Рейтинг: +612
Посты: 1640

Стало известно, сколько примерно Cybertruck выпустила Tesla

Электрические пикапы Cybertruck выпускают уже почти год. Однако автомобилестроительная компания Илона Маска до сих пор официально не называла число произведенных и поставленных электромобилей.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# электромобили
Tesla Cybertruck / © Tesla
Tesla Cybertruck / © Tesla

Журналистам издания Electrek удалось приблизительно отследить ход поставок Cybertruck благодаря отзывам транспортных средств на доработку.

Так, в сентябре Tesla вновь отозвала Cybertruck в связи с проблемой с камерой заднего вида и сообщила, что это затронуло 27 185 электрических пикапов.

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# внутреннее ухо
# рептилии
# эволюция
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Интервью
# карты
# крестики-нолики
# мельница
# нарды
# настольные игры
# сенет
# царская игра Ура
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Биология
# гибкость тела
# домашние животные
# кошки
# питомцы
# эксперимент
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Геология
# Гималаи
# реки
# тектоника плит
# Эверест
30 сентября
Любовь

Органика на поверхности Цереры оказалась продуктом ее геологической активности и выбросов из глобального океана

Группа астрофизиков обнаружила на поверхности карликовой планеты Цереры — крупнейшего объекта в поясе астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса — значительные концентрации алифатических органических соединений, которые имеют важное значение для жизни на Земле. Вероятно, они появились на поверхности Цереры в результате геологической активности относительно недавно — в течение последних 10 миллионов лет.

Астрономия
# «Рассвет»
# астероиды
# астробиология
# карликовые планеты
# Церера
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

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Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
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Alexander Nazarov
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Китай, насколько я понимаю, тоже не особо афиширует свои разработки и испытания.

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Alexander Nazarov
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Serge, любопытно! А откуда Вам известно про нехилые з/пл этих самых людей? Можно ссылочку на источник? 😎

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Vlad Ok
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Фотонные это мееедленно... Нуна сразу ноль-Т :)

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Иван Колупаев
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Роман, а какая разница? Отрабатывать посадку ступени, то есть управление вектором тяги двигателей можно хоть пепелацах времен Starhopper/ Понятно что

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Иван Колупаев
4 часа назад
Айрат, традиционная секретность которая у нас во всем. Сам процесс экспериментов/испытаний никто не покажет. В отличии от Маска который не

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Yurij Zhuravlev
5 часов назад
Айрат, Видимо не так просто сп#здить чертежи у Илона Маска. Своих разработок нет - всё сп#зжено...

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