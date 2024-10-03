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Камера темной энергии получила изображение космического «цветка»
Астрономы, работающие в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, опубликовали новое изображение туманности Розетка (или Розочка). Она расположена на расстоянии примерно 5000 световых лет от Земли, по направлению к созвездию Единорог. Снимок получили с помощью Камеры темной энергии (DECam) телескопа имени Виктора Бланко.
Туманность Розетка, или NGC 2237, представляет собой огромное облако ионизированного водорода, растянувшееся на 130 световых лет. В центре изображения, сделанного Камерой темной энергии, можно заметить отсутствие газа. Это связано с массивными звездами, которые образовались примерно два миллиона лет назад. Ветер от них создал дыру прямо в сердце туманности.
Как и все розы, туманность Розочка не будет существовать вечно: примерно спустя 10 миллионов лет излучение горячих молодых звезд в скоплении NGC 2244 рассеет туманность и она перестанет существовать.
Натуральные, или счетные, числа обозначают количество чего-либо или порядковый номер предмета относительно других. Ноль, не относящийся к натуральным числам, кодирует пустоту, отсутствие каких бы то ни было предметов. Однако человеческий мозг реагирует на него как на очень маленькое число, обнаружили ученые из Германии.
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Натуральные, или счетные, числа обозначают количество чего-либо или порядковый номер предмета относительно других. Ноль, не относящийся к натуральным числам, кодирует пустоту, отсутствие каких бы то ни было предметов. Однако человеческий мозг реагирует на него как на очень маленькое число, обнаружили ученые из Германии.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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