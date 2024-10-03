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Камера темной энергии получила изображение космического «цветка»

Астрономы, работающие в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, опубликовали новое изображение туманности Розетка (или Розочка). Она расположена на расстоянии примерно 5000 световых лет от Земли, по направлению к созвездию Единорог. Снимок получили с помощью Камеры темной энергии (DECam) телескопа имени Виктора Бланко.

Туманность Розетка / © CTIO / NOIRLab / DOE / NSF / AURA

Туманность Розетка, или NGC 2237, представляет собой огромное облако ионизированного водорода, растянувшееся на 130 световых лет. В центре изображения, сделанного Камерой темной энергии, можно заметить отсутствие газа. Это связано с массивными звездами, которые образовались примерно два миллиона лет назад. Ветер от них создал дыру прямо в сердце туманности.

Как и все розы, туманность Розочка не будет существовать вечно: примерно спустя 10 миллионов лет излучение горячих молодых звезд в скоплении NGC 2244 рассеет туманность и она перестанет существовать.