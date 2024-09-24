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Спутниковые снимки показали мощное наводнение в Европе из-за циклона «Борис»

Средиземноморский циклон «Борис» спровоцировал обильные ливни в Центральной и Восточной Европе в сентябре 2024 года. Вышедшие из берегов реки затопили целые кварталы и вынудил людей эвакуироваться из затопленных городов и поселков.

Река Одер около Вроцлава, 20 сентября 2024 года / © NASA Earth Observatory

С 11 по 18 сентября непогода обрушилась на Австрию, Польшу, Словакию и Чехию.По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, за неделю выпало в три раза больше осадков, чем обычно выпадает за весь сентябрь.

Река Одер около Вроцлава, 4 сентября 2024 года / © NASA Earth Observatory

Вода в реке Одер на юго-востоке Польши 18 сентября вышла из берегов около города Вроцлав и затопила окружающие сельскохозяйственные угодья. Это показано на снимках, полученных 20 сентября спутником Landsat 8, который принадлежит NASA.