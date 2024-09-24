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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
6 минут назад
Рейтинг: +592
Посты: 1337

Спутниковые снимки показали мощное наводнение в Европе из-за циклона «Борис»

Средиземноморский циклон «Борис» спровоцировал обильные ливни в Центральной и Восточной Европе в сентябре 2024 года. Вышедшие из берегов реки затопили целые кварталы и вынудил людей эвакуироваться из затопленных городов и поселков.

Сообщество
# Европа
# космос
# спутники
# циклон
Река Одер около Вроцлава, 20 сентября 2024 года / © NASA Earth Observatory
Река Одер около Вроцлава, 20 сентября 2024 года / © NASA Earth Observatory

С 11 по 18 сентября непогода обрушилась на Австрию, Польшу, Словакию и Чехию.По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, за неделю выпало в три раза больше осадков, чем обычно выпадает за весь сентябрь. 

Река Одер около Вроцлава, 4 сентября 2024 года / © NASA Earth Observatory
Река Одер около Вроцлава, 4 сентября 2024 года / © NASA Earth Observatory

Вода в реке Одер на юго-востоке Польши 18 сентября вышла из берегов около города Вроцлав и затопила окружающие сельскохозяйственные угодья. Это показано на снимках, полученных 20 сентября спутником Landsat 8, который принадлежит NASA.

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Астрономия
# джеты
# космические телескопы
# раняя вселенная
# Черные дыры
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Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
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История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
11 сентября
Андрей

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Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
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