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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
8 минут назад
Рейтинг: +312
Посты: 470

В Австралии засняли акульи «укусы любви»

Сиднейский океанариум Sea Life опубликовал невероятно редкие кадры, на которых  австралийские песчаные акулы (Carcharias taurus) дарят друг другу «укусы любви». По словам морских биологов, это уникальный ритуал ухаживания, который вряд ли когда-либо можно увидеть вблизи.

Сообщество
# акулы
# природа
Австралийские песчаные акулы (Carcharias taurus) дарят друг другу «укусы любви» / © Sea Life
Австралийские песчаные акулы (Carcharias taurus) дарят друг другу «укусы любви» / © Sea Life

На кадрах, снятых в Sea Life, акулы кружат под водой, кусая друг друга за плавники. Это естественное поведение в период брачного сезона, которое напоминает танец.

© Sea Life
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# грузоперевозки
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Aлек сей Нии_pet
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