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В Австралии засняли акульи «укусы любви»
Сиднейский океанариум Sea Life опубликовал невероятно редкие кадры, на которых австралийские песчаные акулы (Carcharias taurus) дарят друг другу «укусы любви». По словам морских биологов, это уникальный ритуал ухаживания, который вряд ли когда-либо можно увидеть вблизи.
На кадрах, снятых в Sea Life, акулы кружат под водой, кусая друг друга за плавники. Это естественное поведение в период брачного сезона, которое напоминает танец.
Ученые наконец-то объяснили механизм возникновения статического электричества при поглаживании кошки
Американские исследователи выяснили, как механические действия создают статическое электричество. Построенная модель хорошо согласуется с экспериментальными данными.
Чтобы меньше уставать от созвонов по видеосвязи, важно правильно подбирать фон, который будет отображаться в сервисе конференций. Ученые из Сингапура выяснили, что статичные, анимированные и размытые фоны по-разному влияют на состояние своего обладателя в зависимости как от типа, так и от тематики изображения.
Группа китайских инженеров создала крошечную ядерную батарейку, которая вырабатывает электричество за счет распада радиоактивного изотопа америция. Батарейка эффективнее своих предшественников в восемь тысяч раз, не нуждается в подзарядке, способна выдерживать сильнейшие нагрузки без повреждений и может работать на протяжении нескольких десятилетий. По мнению исследователей, их устройство можно будет использовать в датчиках, работающих в сложных условиях, где традиционные источники энергии непрактичны.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Правда ли то, что человеческие кости прочнее стали, продолжаем ли мы расти после 25 лет, почему у некоторых костей больше, чем написано в учебниках, в честь какой птицы назвали копчик, какого цвета кости на самом деле, из-за чего в старости люди становятся ниже и почему зубы не могут отрасти повторно? Ученые Пермского Политеха и ПГМУ имени Академика Е.А. Вагнера поделились интересными фактами о скелете человека.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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