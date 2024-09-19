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Почти половина зумеров хотела бы, чтобы соцсети никогда не были изобретены
Аналитики компании The Harris Poll провели опрос среди представителей поколения Z, или зумеров (люди, родившиеся в период с середины 1990-х до начала 2010-х годов). Целью было выяснить их мнение о влиянии социальных сетей и смартфонов на современную жизнь.
Самым удивительным результатом исследования стало то, что в первом поколении, которое выросло на фоне развития соцсетей, почти половина опрошенных хотела бы, чтобы TikTok (47%) и X (ранее Twitter, 50%) никогда не были изобретены. В то же время менее четверти пожелали, чтобы не существовало YouTube (15%), Netflix (17%), самого интернета (17%) и смартфонов (21%).
Онлайн-опрос провели в США с 8 по 15 августа 2024 года. В нем участвовали 1006 респондентов в возрасте от 18 до 27 лет.
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Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Американский ботаник на Марианских островах придумал, как спасти популяцию вымирающих бобовых деревьев. Их молодняк гибнет в тени лесного полога спустя несколько недель после прорастания. Исследователь провел опыт, разложив вокруг молодых деревьев зеркала и оставив их на несколько месяцев. Обработанные таким образом сеянцы оказались выше и втрое чаще выживали.
Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Удовлетворенность отношениями снижается все время, пока они длятся. Однако у пар, которые остаются вместе на всю жизнь, и у тех, кто в конечном счете расстается, это происходит с разной скоростью. Ученые из Германии описали «жизненный цикл» разных романтических отношений, а также вычислили пороговое значение удовлетворенности, при достижении которого пара с большой вероятностью распадется.
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