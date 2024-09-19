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Почти половина зумеров хотела бы, чтобы соцсети никогда не были изобретены

Аналитики компании The Harris Poll провели опрос среди представителей поколения Z, или зумеров (люди, родившиеся в период с середины 1990-х до начала 2010-х годов). Целью было выяснить их мнение о влиянии социальных сетей и смартфонов на современную жизнь.

Представители разных поколений «сидят» в смартфонах / © Getty Images

Самым удивительным результатом исследования стало то, что в первом поколении, которое выросло на фоне развития соцсетей, почти половина опрошенных хотела бы, чтобы TikTok (47%) и X (ранее Twitter, 50%) никогда не были изобретены. В то же время менее четверти пожелали, чтобы не существовало YouTube (15%), Netflix (17%), самого интернета (17%) и смартфонов (21%).

Онлайн-опрос провели в США с 8 по 15 августа 2024 года. В нем участвовали 1006 респондентов в возрасте от 18 до 27 лет.