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Curiosity сделал первое совместное фото Земли и Фобоса с поверхности Марса

Роботизированный марсоход Curiosity получил первую в истории фотографию Земли рядом со спутником Красной планеты — Фобосом.

Первое совместное фото Земли и Фобоса, сделанное с поверхности Красной планеты / © NASA / JPL-Caltech / MSSS

Марсоход NASA 5 сентября с помощью своей камеры Mastcam сфотографировал Землю в ночном небе Красной планеты, как раз когда один из двух спутников Марса появился на небосводе.

«Впервые совместное изображение двух небесных тел было получено с поверхности Марса», — сообщили представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Первое совместное фото Земли и Фобоса, сделанное с поверхности Красной планеты / © NASA / JPL-Caltech / MSSS