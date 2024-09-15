Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пачка с чипсами спровоцировала экологическую катастрофу в нацпарке «Карлсбадские пещеры»
Во время посещения национального парка «Карлсбадские пещеры» в штате Нью-Мексико (США) один из туристов пронес в Большую пещеру пачку с кукурузными чипсами Cheetos, что строго запрещено правилами. В какой-то момент на экскурсии человек уронил чипсы в ущелье и никому не сообщил об этом.
Спустя некоторое время упавшая в пещеру пачка чипсов спровоцировала экологическую катастрофу местного масштаба.
Чипсы на дне пещеры стали идеальной средой для размножения микробов и грибков. Сверчки, клещи, пауки и мухи вскоре разнесли питательные вещества, вызвав образование плесени, которая активно распространилась по близлежащим поверхностям, став причиной гибели некоторых обитателей пещеры.
Сотрудникам национального парка удалось локализовать очаг распространения плесени и спустя некоторое время полностью ее удалить.
Удовлетворенность отношениями снижается все время, пока они длятся. Однако у пар, которые остаются вместе на всю жизнь, и у тех, кто в конечном счете расстается, это происходит с разной скоростью. Ученые из Германии описали «жизненный цикл» разных романтических отношений, а также вычислили пороговое значение удовлетворенности, при достижении которого пара с большой вероятностью распадется.
Ученые обнаружили новые доказательства того, что вокруг звезд с низким содержанием металлов редко образуются суперземли — класс планет, масса которых превышает земную. Результаты нового исследования помогут понять, как химический состав звезд влияет на процесс формирования планетных систем.
Метформин — одно из самых часто назначаемых людям лекарств при диабете второго типа — помог затормозить процессы старения в мозге и других тканях организма у приматов. Такие результаты показал эксперимент китайских ученых, в котором они более трех лет наблюдали за лабораторными обезьянами, принимавшими популярное сахароснижающее средство.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Когда среди рабочих особей появляются больные муравьи, они начинают строить более изолированные гнезда и, таким образом, вероятно, снижают риск заражения в колонии. Ученые, сделавшие открытие, считают, что результаты их работы свидетельствуют о наличии «архитектурного иммунитета» у социальных животных. Это, в свою очередь, дает представление о том, как можно использовать пространственную организацию для снижения эпидемиологического риска в человеческом обществе.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?
Объясняем: можно ли подарить любимой девушке звезду или другое небесное тело?
Идеальный личный транспорт в кризис: провинциальный тест-драйв электромобиля
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии