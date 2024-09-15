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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
5 минут назад
Рейтинг: +311
Посты: 463

Пачка с чипсами спровоцировала экологическую катастрофу в нацпарке «Карлсбадские пещеры»

Во время посещения национального парка «Карлсбадские пещеры» в штате Нью-Мексико (США) один из туристов пронес в Большую пещеру пачку с кукурузными чипсами Cheetos, что строго запрещено правилами. В какой-то момент на экскурсии человек уронил чипсы в ущелье и никому не сообщил об этом.

Сообщество
# природа
# экология
Карлсбадские пещеры / © wikipedia
Карлсбадские пещеры / © wikipedia

Спустя некоторое время упавшая в пещеру пачка чипсов спровоцировала экологическую катастрофу местного масштаба.

Пачка чипсов в Большой пещере / © CNN
Пачка чипсов в Большой пещере / © CNN

Чипсы на дне пещеры стали идеальной средой для размножения микробов и грибков. Сверчки, клещи, пауки и мухи вскоре разнесли питательные вещества, вызвав образование плесени, которая активно распространилась по близлежащим поверхностям, став причиной гибели некоторых обитателей пещеры.

Сотрудникам национального парка удалось локализовать очаг распространения плесени и спустя некоторое время полностью ее удалить.

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Vlad Ok
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