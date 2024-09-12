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Landspace успешно испытала прототип первой ступени метановой многоразовой ракеты ZhuQue-3
Китайский стартап Landspace провел испытательный вертикальный взлет первой ступени метановой многоразовой ракеты ZhuQue-3. Она достигла высоты 10 километров, а затем выполнила вертикальную посадку на космодроме Цзюцюань. Испытания прошли в рамках разработки многоразовой орбитальной ракеты.
По данным издания Space News, прототип первой ступени ZhuQue-3 достиг высоты 10 002 метров, после чего совершил мягкую посадку в 3,2 километра от зоны старта.
Точность посадки составила 1,7 метра, полет продолжался 200 секунд.
Успешное испытание стало новым шагом в разработке многоразовой двухступенчатой ракеты-носителя Zhuque-3. Ее первые летные орбитальные испытания запланированы на следующий год, а приступить к повторному использованию первой ступени Landspace собирается в 2026-м.
Zhuque-3 диаметром 4,5 метра и общей длиной 76,6 метра будет оснащена девятью двигателями Tianque-12B и сможет выводить до 21 тысячи килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту в расходном состоянии или до 18,3 тысячи килограммов в процессе, когда первая ступень будет возвращаться на стартовую площадку для повторного использования.
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