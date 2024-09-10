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Китайский аппарат «Чанъэ-6» достиг второй точки Лагранжа системы Солнце — Земля

Орбитальный аппарат, выступивший ключевым компонентом китайской миссии «Чанъэ-6», по итогу которой на Землю впервые доставили образцы с обратной стороны Луны, недавно обнаружили во второй точке Лагранжа системы Солнце — Земля.

Орбитальный аппарат миссии «Чанъэ-6» / © CNSA

Доставив образцы на Землю, орбитальный аппарат включил двигатели, чтобы избежать повторного входа в атмосферу нашей планеты, и отправился по новой траектории.

Как сообщило издание Space News, визит «Чанъэ-6» в точку L2 может дать полезный опыт для предстоящих миссий, которые планирует КНР. Среди них — запуск обсерватории для поиска экзопланет «Земля 2.0» во вторую точку Лагранжа системы Солнце — Земля в 2028 году.

Этот же регион космоса исследует телескоп «Джеймс Уэбб». Точки Лагранжа обеспечивают стабильную орбиту, постоянный обзор глубокого космоса и снижение помех от Земли для астрономических миссий.

«Чанъэ-6», вероятно, будет проводить наблюдения с помощью камер и поддерживать связь с наземными станциями. Пока не понятно, отправится ли орбитальный аппарат в другое место. Все будет зависеть от количества топлива, оставшегося после основной и расширенной миссий.