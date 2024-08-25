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В 2028 году Китай запустит обсерваторию для поисков «новой Земли»

КНР собирается запустить обсерваторию «Земля 2.0» для поиска и исследования экзопланет. Цель — попытаться найти похожие на Землю планеты в обитаемой зоне солнцеподобных звезд.

Художественное изображение обсерватории «Земля 2.0» / © CAS

Проект «Земля 2.0» (ET), предложенный Шанхайской астрономической обсерваторией при Китайской академии наук, предполагает использование шести широкоугольных оптических телескопов с апертурой 28 сантиметров для наблюдения примерно за двумя миллионами звезд в звездном поле миссии «Кеплер» и других, более крупных близлежащих регионах. В планах — непрерывно отслеживать транзиты «экзоземель» в течение четырех лет.

Согласно новой статье, опубликованной в журнале «Китайская космическая наука», миссию собираются запустить в 2028 году.

Космический аппарат отправится в точку Лагранжа 2 системы «Солнце — Земля», где уже работает орбитальная обсерватория Джеймс Уэбб. Так удастся обеспечить стабильную орбиту и прекрасный обзор дальнего космоса.