Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Секретный китайский космоплан вернулся на Землю
Экспериментальный многоразовый китайский космоплан «Шэньлун» («Дракон») вернулся на Землю 6 сентября, завершив третью орбитальную миссию. Полет «челнока», который отправился в космос 14 декабря 2023 года, продлился 268 дней, что сопоставимо со второй миссией (276 дней). Первый полет «Дракона» в 2020 году продолжался всего два дня.
Китайское государственное информационное агентство Синьхуа дало краткую сводку о возвращении «Шэньлуна» на Землю, не предоставив ни снимков, ни информации о задачах полета и месте посадки.
Китай в третий раз запустил «Дракона» с космодрома Цзюцюань на ракете Long March 2F 14 декабря. Это сделали за две недели до запуска американского космоплана X-37B на ракете Falcon Heavy. Считается, что китайский космоплан — аналог X-37B.
Астрофизик Джонатан Макдауэлл рассчитал и предположил, что космоплан должен был совершить посадку в районе высохшего озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
Наблюдения за маневрами космоплана показали, что во время своей миссии «Шэньлун» выпускал на орбиту неизвестные объекты — предположительно, специальные спутники или части оборудования, — а затем проводил операции по сближению с ними. Возможно, это была отработка операций по ремонту и обслуживанию спутников или контркосмических действий против орбитальных аппаратов потенциального противника.
Ученые сделали важный шаг к разработке ядерных часов — устройства, которое измеряет время, фиксируя энергетические изменения в ядре атома, «тики». Ядерные часы обещают быть точнее и стабильнее атомных. Атомные часы работают на основе лазеров, чья частота излучения точно соответствует энергии, необходимой для перехода электронов между уровнями внутри атома. Эти часы теряют или добавляют всего одну...
С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг относительно близкого к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.
Книга с большей вероятностью покажется увлекательной большему количеству читателей и будет иметь больший коммерческий успех, если она насыщена яркими и при этом разными по настроению событиями. Наиболее подходящую для бестселлера структуру определили ученые из Канады и США методами компьютерной лингвистики.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Ученые сделали важный шаг к разработке ядерных часов — устройства, которое измеряет время, фиксируя энергетические изменения в ядре атома, «тики». Ядерные часы обещают быть точнее и стабильнее атомных. Атомные часы работают на основе лазеров, чья частота излучения точно соответствует энергии, необходимой для перехода электронов между уровнями внутри атома. Эти часы теряют или добавляют всего одну...
С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг относительно близкого к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Избежать столкновения с бездной: как мы можем остановить астероид, летящий к Земле
Белые пятна планеты
27 месяцев надежды
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии