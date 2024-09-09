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Секретный китайский космоплан вернулся на Землю

Экспериментальный многоразовый китайский космоплан «Шэньлун» («Дракон») вернулся на Землю 6 сентября, завершив третью орбитальную миссию. Полет «челнока», который отправился в космос 14 декабря 2023 года, продлился 268 дней, что сопоставимо со второй миссией (276 дней). Первый полет «Дракона» в 2020 году продолжался всего два дня.

Спутниковый снимок района Лобнор — места возможной посадки секретного космоплана / © Copernicus

Китайское государственное информационное агентство Синьхуа дало краткую сводку о возвращении «Шэньлуна» на Землю, не предоставив ни снимков, ни информации о задачах полета и месте посадки.

Китай в третий раз запустил «Дракона» с космодрома Цзюцюань на ракете Long March 2F 14 декабря. Это сделали за две недели до запуска американского космоплана X-37B на ракете Falcon Heavy. Считается, что китайский космоплан — аналог X-37B.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл рассчитал и предположил, что космоплан должен был совершить посадку в районе высохшего озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

Наблюдения за маневрами космоплана показали, что во время своей миссии «Шэньлун» выпускал на орбиту неизвестные объекты — предположительно, специальные спутники или части оборудования, — а затем проводил операции по сближению с ними. Возможно, это была отработка операций по ремонту и обслуживанию спутников или контркосмических действий против орбитальных аппаратов потенциального противника.