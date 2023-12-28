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Попытка номер пять: SpaceX снова попробует запустить секретный космоплан X-37B
Компания Илона Маска с помощью ракеты Falcon Heavy 28 декабря попытается запустить беспилотный космоплан X-37B. Об этом сообщила пресс-служба Космических сил США.
Пуск изначально был назначен на 7 декабря, потом его перенесли на 10-е число, но в силу неблагоприятных погодных условий старт решили отложить еще на день – 11 декабря. Затем из-за технических проблем его перенесли на 12-е, после чего сдвинули на 28 декабря.
Секретный самолет X-37B, который отправится на орбиту для выполнения седьмой миссии с момента своего первого полета в 2010 году, предназначен для экспериментов, в том числе полетов в «новых орбитальных режимах» и отработки передачи информации в космических условиях.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
Все чаще инновации требуют навыков и экспертизы из самых разных областей науки. А решение задач в одной отрасли приводит к появлению технологий и накоплению знаний, которые могут пригодиться в других сферах — даже в покорении космоса. Naked Science разобрал 10 технологий и направлений исследований, которые развиваются за счет взаимодействия ученых разных профилей.
Международная группа ученых опровергла мнение о том, что главная и чуть ли не единственная причина развития ранней деменции заключается в генах. По их данным, в списке есть минимум 15 факторов. Некоторых можно избежать и тем самым снизить риск.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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