Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Попытка номер пять: SpaceX снова попробует запустить секретный космоплан X-37B

Ракета SpaceX Falcon Heavy с X-37B на стартовой площадке / © SpaceX

Пуск изначально был назначен на 7 декабря, потом его перенесли на 10-е число, но в силу неблагоприятных погодных условий старт решили отложить еще на день – 11 декабря. Затем из-за технических проблем его перенесли на 12-е, после чего сдвинули на 28 декабря.

Секретный самолет X-37B, который отправится на орбиту для выполнения седьмой миссии с момента своего первого полета в 2010 году, предназначен для экспериментов, в том числе полетов в «новых орбитальных режимах» и отработки передачи информации в космических условиях.