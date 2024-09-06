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NASA опубликовало первую фотографию гигантского солнечного паруса, развернутого в космосе
В конце апреля 2024 года ракета Electron компании Rocket Lab запустила на орбиту экспериментальный спутник ACS3, оснащенный солнечным парусом нового поколения.
С тех пор представители NASA хранили молчание, пока 29 августа агентство не подтвердило, что парус был успешно развернут в космосе. Пятого специалисты опубликовали его первое изображение.
На черно-белом изображении снизу виден серебристый слой материала — это и есть сам парус, а сверху — поверхность одной из его солнечных панелей.
Основная задачи миссии спутника ACS3 — испытать композитные мачты из гибкого полимера и углеродного волокна, которые способны из небольших конструкций разворачиваться в жесткие и легкие распорки длиной семь метров каждая. Суда по первому фото, эта задача решена.
Следующий шаг — начать маневрирование космического аппарата на орбите с помощью солнечного паруса.
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На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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