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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +918
Посты: 1760

NASA опубликовало первую фотографию гигантского солнечного паруса, развернутого в космосе

В конце апреля 2024 года ракета Electron компании Rocket Lab запустила на орбиту  экспериментальный спутник ACS3, оснащенный солнечным парусом нового поколения.

Сообщество
# NASA
# космос
# технологии
Развернутый солнечный парус ACS3 / ©  NASA
Развернутый солнечный парус ACS3 / ©  NASA

С тех пор представители NASA хранили молчание, пока 29 августа агентство не подтвердило, что парус был успешно развернут в космосе. Пятого специалисты опубликовали его первое изображение.

На черно-белом изображении снизу виден серебристый слой материала — это и есть сам парус, а сверху — поверхность одной из его солнечных панелей.

Основная задачи миссии спутника ACS3 — испытать композитные мачты из гибкого полимера и углеродного волокна, которые способны из небольших конструкций разворачиваться в жесткие и легкие распорки длиной семь метров каждая. Суда по первому фото, эта задача решена.

Следующий шаг — начать маневрирование космического аппарата на орбите с помощью солнечного паруса. 

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