Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Джеймс Уэбб» детально рассмотрел вопросительный знак в космосе
Орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» получила необычное изображение скопления галактик MACS-J0417.5-1154, которое напоминает своего рода космический вопросительный знак.
Астрономы использовали телескоп «Джеймс Уэбб», чтобы детально рассмотреть скопление галактик MACS-J0417.5-1154: оно действует как увеличительное стекло, обеспечивая эффект гравитационного линзирования, что позволяет увидеть далекие астрономические объекты, которые в противном случае были бы слишком тусклыми или далекими для изучения.
Структуру, напоминающую вопросительный знак, образует пара взаимодействующих галактик. Они также демонстрируют активное звездообразование.
С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг ближайшего к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.
Биологи обнаружили морских микробов, с помощью которых можно создать новые антибиотики и уничтожить пластик
За последние 20 лет количество извлеченных из океана микроорганизмов значительно увеличилось, однако расшифровать их геном и использовать эту информацию в биотехнологии и медицине было непросто. Результаты нового исследования показали, что обнаруженные организмы можно использовать для решения таких серьезных проблем, как нехватка противомикробных препаратов, пластиковое загрязнение, а также при разработке новых ферментов для редактирования генома.
В научной литературе немало свидетельств негативного воздействия светового загрязнения на животных, но, как правило, они касаются позвоночных. Недавний эксперимент австралийских ученых показал, что сбои в природном цикле света и темноты могут схожим образом вредить и более мелким существам, таким как пауки.
В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.
Один из самых долговечных материалов для дорог — асфальт с волокнами хризотил-асбеста. Он устойчив к перепадам температур, предотвращает образования пустот и трещин в асфальте, может повысить срок службы дорог до 25 лет. Однако его все реже используют из-за избытка волокон в составе асфальтобетонной смеси, которые ухудшают некоторые показатели и влияют на качество дорожного покрытия. Ученые Пермского Политеха разработали и испытали способ регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне. Это позволит решить проблему избытка частиц, изготовить качественное покрытие, отвечающее всем нормам ГОСТ, и снизить затраты на производство.
В движении звезд, пролегающих сквозь Млечный Путь, существуют закономерности. К такому выводу астрономы пришли, обнаружив таинственную рябь, которая простирается на четверть диска Галактики. Данные, полученные с помощью спутника Европейского космического агентства Gaia, указали на то, что рябь образовалась в результате древнего межгалактического столкновения.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
История макияжа
Увядание крупнейшего зеленого эксперимента, или Как органическое земледелие всего за два года довело Шри-Ланку до дефолта
Вторая война Судного дня: как «боевики в тапочках» поставили Израиль на грань выживания
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии