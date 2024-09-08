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Николай Головин
Николай Головин
7 минут назад
Рейтинг: +198
Посты: 441

«Джеймс Уэбб» детально рассмотрел вопросительный знак в космосе

Орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» получила необычное изображение скопления галактик MACS-J0417.5-1154, которое напоминает своего рода космический вопросительный знак.

Сообщество
# Джеймс Уэбб
# космос
# фотографии
Скопление галактик MACS-J0417.5-1154 / © NASA, ESA, CSA, STScI, V. Estrada-Carpenter (Saint Mary's University)
Скопление галактик MACS-J0417.5-1154 / © NASA, ESA, CSA, STScI, V. Estrada-Carpenter (Saint Mary’s University)

Астрономы использовали телескоп «Джеймс Уэбб», чтобы детально рассмотреть скопление галактик MACS-J0417.5-1154: оно действует как увеличительное стекло, обеспечивая эффект гравитационного линзирования, что позволяет увидеть далекие астрономические объекты, которые в противном случае были бы слишком тусклыми или далекими для изучения.

Скопление галактик MACS-J0417.5-1154 / © NASA, ESA, CSA, STScI, V. Estrada-Carpenter (Saint Mary's University)
Скопление галактик MACS-J0417.5-1154 / © NASA, ESA, CSA, STScI, V. Estrada-Carpenter (Saint Mary’s University)

Структуру, напоминающую вопросительный знак, образует пара взаимодействующих галактик. Они также демонстрируют активное звездообразование.

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22 часа назад
Anton, до двух тысяч в один момент времени, если брать размножающихся особей.

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Anton Khoryukov
1 день назад
Насколько я знаю, в какое-то время из-за резкого похолодание вся людская популяция сокращалась чуть ли не до нескольких тысяч человек. Это тоже

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Иван Колупаев
1 день назад
Petr, сами посмотрите впрочем места посадок аполлонов сфотографированы много раз но это все равно не аргумент для сторонников лунного заговора.

Самые высококачественные фотографии ЛуныСамые высококачественные фотографии Луны

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