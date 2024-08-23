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Не отличить от реальности: новый ИИ-редактор Google научился подделывать любые фото

Новая модель смартфона Pixel 9 от компании Google получила редактор изображений Magic Editor, работающий на базе искусственного интеллекта. Он позволяет любому пользователю за несколько секунд добавить на фото любой сгенерированный объект. Заметить «подлог» практически невозможно.

Реальное фото озера (слева) и отредактированное с помощью Magic Editor изображение (справа), на котором добавили вертолет / © Google / The Verge

Издание The Verge отметило, что новую функцию можно будет легко использовать в корыстных целях для первоклассных фейков, создавая провокационные и «пропагандистские» изображения.

Реальное фото девушки (слева) и отредактированное изображение (справа), на котором добавили бутылку алкоголя и наркотики / © Google / The Verge

Что самое опасное, это явление почти наверняка станет нормой, поскольку аналогичные функции уже доступны на конкурирующих устройствах или появятся в ближайшем будущем.

Реальное фото пустой улицы (слева) и отредактированное изображение (справа) / © Google / The Verge